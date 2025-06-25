https://news.day.az/officialchronicle/1763435.html Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение об учреждении механизма гражданской обороны ОТГ Утверждено "Соглашение об учреждении механизма гражданской обороны Организации тюркских государств", подписанное 6 ноября 2024 года в городе Бишкек. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение об учреждении механизма гражданской обороны ОТГ
Утверждено "Соглашение об учреждении механизма гражданской обороны Организации тюркских государств", подписанное 6 ноября 2024 года в городе Бишкек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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