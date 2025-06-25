Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение об учреждении механизма гражданской обороны ОТГ

Утверждено "Соглашение об учреждении механизма гражданской обороны Организации тюркских государств", подписанное 6 ноября 2024 года в городе Бишкек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.