https://news.day.az/sport/1763442.html Объявлено время начала матчей "Араз-Нахчывана" в Лиге конференций Объявлено время начала матчей, которые "Араз-Нахчыван" проведет против представителя Греции "Ариса" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Нахчывана. Игра, который состоится 24 июля на Liv Bona Dea Arena в Баку, начнется в 20:00.
Объявлено время начала матчей "Араз-Нахчывана" в Лиге конференций
Объявлено время начала матчей, которые "Араз-Нахчыван" проведет против представителя Греции "Ариса" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Нахчывана.
Игра, который состоится 24 июля на Liv Bona Dea Arena в Баку, начнется в 20:00.
Следующая встреча, который состоится в Салониках через неделю, начнется в 22:15 по бакинскому времени.
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