Объявлено время начала матчей "Араз-Нахчывана" в Лиге конференций

Объявлено время начала матчей, которые "Араз-Нахчыван" проведет против представителя Греции "Ариса" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Нахчывана.

Игра, который состоится 24 июля на Liv Bona Dea Arena в Баку, начнется в 20:00.

Следующая встреча, который состоится в Салониках через неделю, начнется в 22:15 по бакинскому времени.