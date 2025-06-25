Десятки человек пострадали от грозы в американском штате

Не менее 8 взрослых и 12 детей пострадали при ударе молнией в штате Южная Каролина в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на пожарную службу.

По ее данным, 12 пострадавших были отправлены в местные клиники, они не получили опасных травм. Их жизням ничто не угрожает.

Инцидент произошел на воде. Местный пляж Dominion Beach Park закрыт, проводится проверка безопасности. Отмечается, что удар молнией произошел на фоне предупреждений метеорологов о грозе.