Эта европейская страна резко нарастила закупки азербайджанской нефти

В январе-мае этого года из Азербайджана в Нидерланды было экспортировано 223,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 126,5 миллионов долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель в стоимостном выражении на 69,5 миллионов долларов США или в 2,2 раза больше, а в объеме - на 133,4 тысячи тонн или в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

За этот период Нидерланды заняли 10-е место среди стран, экспортирующих больше всего нефти.

Отметим, что в январе-мае этого года из Азербайджана в 17 стран было экспортировано 10,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 5,6 миллиарда долларов США.

Этот показатель на 615,9 миллиона долларов США или на 9,8% меньше в стоимостном выражении и на 493,4 тысячи тонн или на 5% больше в объемном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года.