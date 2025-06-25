В Китае изобрели дрон размером с комара

В китайском Национальном университете оборонных технологий (NUDT) в провинции Хунань разработали миниатюрный беспилотник размером с москита, предназначенный для поддержки скрытных военных операций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Knews, дрон представляет собой орнитоптер - летательный аппарат, который держится в воздухе за счет взмахов крыльев. Он оснащен сверхмалыми камерами и микрофонами для захвата изображений, звука или электронных сигналов, что делает его идеальным устройством для разведывательных миссий.

Как отмечает издание, размер позволяет спрятать дрон в ладони. Аппарат может проскользнуть в окна. Он практически незаметен для невооруженного глаза. Обычный радар также испытает затруднения, чтобы его обнаружить.

NUDT также представил прототип четырехкрылого летательного аппарата, которым можно управлять с помощью смартфона.

Исследователи NUDT отметили, что одной из основных проблем при разработке беспилотника-комара стала миниатюризация важнейших автономных компонентов, которые до сих пор отсутствуют на рынке. Тем не менее команда заявила, что добилась прогресса в таких областях, как микромеханика и интеграция искусственного интеллекта.