https://news.day.az/world/1763266.html Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере защиты и карантина растений В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области защиты и карантина растений.
Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере защиты и карантина растений
В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области защиты и карантина растений.
Законопроект был включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Day.Az.
Данный законопроект был вынесен на обсуждение на заседании комитета и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.
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