В Баку изъяли десятки килограммов наркотиков

В Хатаинском районе Баку полиция провела успешную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе мероприятий, организованных отделом по борьбе с наркотиками при Управлении полиции Хатаинского района, были задержаны двое мужчин - 29-летний житель Абшеронского района Эмин Сейфуллаев и его 28-летний знакомый Ядигар Магеррамов.

В автомобиле марки "Ravon", за рулем которого находился Сейфуллаев, полиция обнаружила 29 килограммов 290 граммов марихуаны, принадлежавших обоим задержанным.

В рамках другой операции был также задержан 46-летний житель Баку Вусал Мехралиев. При обыске у него изъяли 1 килограмм 780 граммов героина и 9 килограммов 420 граммов марихуаны.

По данным следствия, все трое подозреваемых признались, что приобрели наркотики с целью дальнейшей продажи.

В настоящее время по фактам ведётся расследование.

Ранее мы сообщали, что МВД провело масштабные рейды против наркоторговцев.