Ветер усилится

Синоптики Азербайджана предупредили о надвигающейся ветреной погоде.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии, выпустив желтое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ожидается, что с 26 по 28 июня во многих регионах страны периодически будет дуть восточный ветер со скоростью от 13,9 до 20,7 м/с, что может повлиять на повседневную жизнь и безопасность.

Предупреждение касается следующих городов и районов: Хачмаз, Шабран, Хызы, Сиязань, Губа, Гусар, Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Гобустан, Ширван, Балакян, Гах, Билясувар, Шеки, Загатала, Саатлы, Сабирабад, Имишли, Зярдаб, Бейляган, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Джалилабад, Масаллы, Астара, Кяльбаджар, Лачин, Гянджа, Гедабей, Дашкесан, Самух, Гёйгёль, Нафталан, Геранбой, Газах, Агстафа, Шамкир, Товуз, Мингячевир, Евлах, Барда и Тертер.

Ранее была обнародована ожидаемая погода на праздники в Азербайджане.