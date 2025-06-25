Творчество Ярослава Малеча представлено в Доме культуры Азербайджана в Праге - ФОТО
В Доме культуры Азербайджана в Праге, столице Чехии, состоялась презентация короткометражного фильма и видеоролика блогера Ярослава Малеча об Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие прошло по инициативе общества "Land of Fire".
Ярослав Малеч, гражданин Чехии, много раз путешествовал по разным регионам Азербайджана, снимал интересные видео и делился ими с широкой аудиторией через свой канал на YouTube. Он также активно распространял реалии об Азербайджане на различных международных платформах во время 44-дневной Отечественной войны.
Блогер регулярно посещает уроки азербайджанского языка в школе выходного дня при Доме культуры Азербайджана.
Члены общества и наши соотечественники, проживающие в Чехии, поблагодарили Малеча за внимание и поддержку нашей страны.
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