Творчество Ярослава Малеча представлено в Доме культуры Азербайджана в Праге

В Доме культуры Азербайджана в Праге, столице Чехии, состоялась презентация короткометражного фильма и видеоролика блогера Ярослава Малеча об Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие прошло по инициативе общества "Land of Fire".

Ярослав Малеч, гражданин Чехии, много раз путешествовал по разным регионам Азербайджана, снимал интересные видео и делился ими с широкой аудиторией через свой канал на YouTube. Он также активно распространял реалии об Азербайджане на различных международных платформах во время 44-дневной Отечественной войны.

Блогер регулярно посещает уроки азербайджанского языка в школе выходного дня при Доме культуры Азербайджана.

Члены общества и наши соотечественники, проживающие в Чехии, поблагодарили Малеча за внимание и поддержку нашей страны.