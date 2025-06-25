Пользователь пожаловался на плесень в смартфоне Xiaomi

Один из пользователей смартфона Xiaomi Poco X7 Pro в желтом исполнении сообщил о появлении темных пятен на задней панели уже через неделю после покупки. По словам владельца, речь может идти о плесени, развившейся на поверхности эко-кожи, сообщает Mobiltelefon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от других вариантов расцветки, Poco X7 Pro в желтом варианте получил крышку с материалом, имитирующим кожу. Так называемая эко-кожа обладает рыхлой пористой структурой, способной впитывать влагу и загрязнения, что делает ее уязвимой к микробиологическому загрязнению в условиях повышенной влажности.

Хотя предположение о плесени пока не подтверждено лабораторно, инцидент демонстрирует потенциальные риски использования нестандартных материалов в корпусах мобильных устройств. Подобные случаи могут стать поводом для пересмотра подходов к выбору отделки, особенно в массовом сегменте.

Poco X7 Pro был представлен в начале 2025 года. Среднебюджетный смартфон получил мощный чип MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и двойную камеру на 50 и 8 Мп.