США пригрозили новыми ударами по Ирану
Соединенные Штаты нанесут новый удар по Ирану, если Тегеран восстановит свою ядерную программу.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.
"Конечно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Но мне уже не придется об этом беспокоиться. Она исчезла на долгие годы, и ее будет очень сложно восстановить, потому что все разрушено".
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.
Вечером 23 июня выпустил шесть ракет по базам США, расположенным на территории Катара.
24 июня США объявили о перемирии между Ираном и Израилем. По утверждению израильской стороны, режим прекращения огня был нарушен. В ответ Израиль планировал нанести мощные удары по Исламской Республике, но Дональд Трамп призвал отказаться от этих планов. В итоге ЦАХАЛ сократил число целей до одной и атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана. Перемирие остается в силе, подчеркнул президент США.
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