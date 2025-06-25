Метро Баку переходит на летний график

С завершением учебного года и началом летнего сезона в Баку сократился пассажиропоток в метро. В связи с этим "Бакинский метрополитен" пересмотрел расписание движения поездов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Бакинском метрополитен", летом составы будут курсировать по разным графикам в будние и выходные дни.

В рабочие дни на участке "28 Мая - Ахмедлы" и в обратном направлении поезда будут ходить с интервалом 2,5 минуты в час-пик - с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В остальное время дня интервал составит 3 минуты. В субботу и воскресенье по тому же маршруту поезда будут двигаться каждые 3 минуты с 06:00 до 22:00.

На направлениях "28 Мая - Ичеришехер" и "28 Мая - Дярнягюль" интервал увеличен - он составляет вдвое больше по сравнению с другими линиями.

На Фиолетовой линии, а также на участке "Хатаи - Джафар Джаббарлы" изменений в расписании не предусмотрено.

Обновлённый график касается и поездов до станции "Бакмил" и обратно. Новое расписание уже доступно на официальном сайте - metro.gov.az.