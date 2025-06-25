Гваделупа заявила о причастности Франции к продолжению оккупации

Гваделупа находится под оккупацией колониальной державы уже четыре столетия, и Франция сыграла ключевую роль в удержании этих земель под оккупацией.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил секретарь Международного фронта за деколонизацию Гваделупы Жозе Мартен Жан-Пьер, в ходе выступления на международной конференции на тему "К деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы" в Баку.

Он отметил, что на островах Гваделупы пролилось много крови в борьбе против колониализма.

"В этих войнах наши представители мужественно сражались, но богатства народа были отняты. Были различные попытки эксплуатации этих земель. Некоторые не выдержали условий климата наших земель.

Женщины и дети использовались как инструменты в руках колонизаторов. Эта международная террористическая практика продолжалась столетиями. Различные народы вели совместную борьбу против угнетения, однако колониализм лишь укрепил западное доминирование, а африканское население подверглось депортации", - подчеркнул он.

В заключение Жан-Пьер поблагодарил Бакинскую инициативную группу за поддержку.