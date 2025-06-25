Азербайджан и Узбекистан обсудили повышение эффективности налогообложения в добыче газа

Азербайджан провел с Узбекистаном обмен мнениями по вопросам эффективности налогообложения при добыче, переработке, транспортировке и розничной продаже газа.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Так, в рамках технической сессии 29-й Генеральной ассамблеи Организации налоговых администраций стран Европы (IOTA) вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Заур Гурбанов встретился с председателем Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Шерзодом Кудбиевым, находящимся с визитом в Азербайджане.

"На встрече были обсуждены вопросы влияния различных бизнес-моделей на процесс налогообложения на основе опыта SOCAR, а также продолжение сотрудничества в направлении обмена опытом. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам налоговой эффективности при добыче, переработке, транспортировке и розничной продаже газа и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в информации SOCAR.