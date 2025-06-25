Астрономы раскрыли тайну рождения редчайшего типа экзопланет

Американские ученые из Йельского университета предложили новое объяснение формирования редчайшего типа экзопланет - "двойных горячих юпитеров", когда вокруг каждой звезды в двойной системе обращается по газовому гиганту.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Горячие юпитеры - раскаленные газовые гиганты, обращающиеся крайне близко к своим звездам - встречаются лишь у 1% светил. Но их "двойные" варианты, где такие планеты есть у обеих звезд в системе, и вовсе считаются астрономической редкостью.

Ученые провели серию компьютерных симуляций, используя данные космических миссий NASA и ESA.

"Мы обнаружили, что долгосрочная эволюция двойных систем может естественным образом приводить к формированию таких планетных пар", - объяснила руководитель исследования Малена Райс.

Ключом к разгадке стал механизм фон Цайпеля-Лидова-Козаи (ZLK) - гравитационный "танец", при котором планеты с вытянутыми орбитами постепенно мигрируют к своим звездам под влиянием соседнего светила.

"В двойных системах вторая звезда может деформировать орбиты планет, заставляя их двигаться внутрь. Мы показали, как этот процесс может происходить зеркально для обеих звезд", - добавила Райс.

Исследование также объяснило парадокс: почему гигантские планеты, которые должны формироваться далеко от звезд, оказываются так близко к ним.