Пашинян раскрыл план неудавшегося переворота оппозиции в Армении

"Мошенники" планировали организовать госпереворот в Армении, однако их ждал провал.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook

По его мнению, данный процесс войдет в историю как "неудавшийся государственный переворот мошенников".

Таким образом премьер прокомментировал публикацию издания Civic, в которой рассказывалось о плане армянской оппозиции по свержению действующей власти. Он предполагал участие экс-президентов Армении и российских компаний. Также издание опубликовало семь неизвестных сканов документа под названием "Стратегия переворота". На его первой странице отмечается, что цель плана заключается в "свержении Пашиняна и передаче власти народу, церкви и другим структурам".