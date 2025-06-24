Энергетическая стратегия Президента Ильхама Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

Энергетическая безопасность и стабильность - факторы, определяющие стабильность и безопасность политическую. В Азербайджане об этом хорошо знают и строят работу по развитию страны, исходя из укрепления этих факторов.

"Энергетика - это вопрос национальной безопасности любой страны". Эти слова прозвучали 24 июня в выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия в Мингячевире тепловой электростанции, получившая символичное и звучное название - "8 Ноября".

Глава государства подчеркнул, что ТЭС "8 Ноября" усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. Вся проделанная работа, по его словам, еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути.

"За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана. В различных уголках нашей страны сооружены новые электростанции. В то же время и в Мингячевире проведены работы по реконструкции. Помните, в результате произошедшей здесь аварии большая часть нашей страны, можно сказать, осталась без света. После этого стали приниматься практические меры, и нам удалось за короткий срок добиться здесь больших успехов.

В 2018 году началась реконструкция тепловой электростанции "Азербайджан", и 25 июня 2020 года - ровно пять лет назад - станция обрела новую жизнь. В настоящее время генерационная мощность электростанции "Азербайджан" составляет 1800 мегаватт, мощность станции "8 Ноября" - 1880 мегаватт, а мощность гидроэлектростанции - более 400 мегаватт. Таким образом, свыше 40 процентов электроэнергии Азербайджана вырабатывается в Мингячевире, и, как я уже отметил, это главный энергетический центр не только Азербайджана, но и Южного Кавказа", - сказал глава государства.

Действительно, за последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции общей мощностью генерации примерно 3400 МВт. Это почти что половина тех мощностей, что имеются в республике на сегодняшний день. Теперь к ним приплюсуются и возможности новой ТЭС с символичным названием "8 Ноября".

Огромная работа по развитию электроэнергетического сектора позволила поднять промышленность, обеспечить энергетическую стабильность и безопасность страны. Случившееся в июле 2018 года это исключение, которое обратило внимание на необходимость модернизации крупнейшей ТЭС страны.

Наверняка все помнят 3 июля 2018 года, день, когда половина страны внезапно погрузилась во тьму. Вскоре выяснилось, что на главной электростанции страны - Азербайджанской ТЭС произошла авария. Тогда стало ясно, какое значение имеет для энергосистемы Азербайджана эта электростанция.

Мингячевир - город энергетиков. Здесь с 1954 года действует крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектростанция. Строительство ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире началось по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1974 году. Первый энергоблок был введен в строй в октябре 1981 года, последний, 8-й - в 1990 году. Все когда-нибудь устаревает и обрастает проблемами, и через сорок лет это дало о себе знать аварией на одном из трансформаторов, перешедшей в большой пожар.

Сразу после анализа ситуации, сложившейся в результате аварии, Президент Ильхам Алиев дал указание начать реконструкцию крупнейшей в республике тепловой электростанции. И через два года уже были сданы в эксплуатацию 330- и 500-киловольтные открытые распределительные установки, восемь энергоблоков, диспетчерский центр управления, основной и вспомогательный участки станции, ее здания и сооружения.

Станция общей мощностью генерации 2400 МВт обеспечивала энергией большую часть промышленного потенциала нашей страны и помогла ей избежать энергетического кризиса начала 90-х. В результате реконструкции были восстановлена вся мощность Мингячевирской ТЭС. Как отмечал на церемонии закладки фундамента ТЭС "8 Ноября" в феврале 2023 года Президент Ильхам Алиев, в результате реконструкции было восстановлено более 600 МВт потерянной мощности, что само по себе означает строительство новой крупной станции.

Строительство тепловой электростанции мощностью 1280 МВт началось 13 февраля 2023 года на территории ТЭС "Азербайджан". Проект стал результатом активного международного сотрудничества. Оборудование поставлялось итальянской компанией Ansaldo Energia и китайской Dongfang Electric International Corporation. Специалисты ОАО "Азерэнержи" прошли специальную подготовку в Италии и Китае.

По утверждениям специалистов, ТЭС "8 Ноября" соответствует всем европейским и международным стандартам. В результате подключения новой электростанции и 7-го и 8-го блоков ТЭС "Азербайджан" общая мощность составила 1 880 мегаватт. Особо обращается внимание на тот факт, что новая ТЭС будет потреблять минимальное количество природного газа на производство 1 кВт-ч электроэнергии. Отработанный газ путем утилизации будет превращать воду в пар и позволит получать энергию без дополнительной обработки газа в паровых турбинах 7-го и 8-го блоков. Тем самым будет сэкономлено 800 млн. кубометров газа в год.

Реализация проекта обошлась в 400 млн. долларов, что в 3-4 раза меньше, чем обычно тратится на строительство подобного энергообъекта. Причем, 60 процентов этой суммы выделены самим "Азерэнержи", и только 40 процентов составили кредитные средства. Большая эффективность станции, меньшие затраты газа и незначительный объем кредита говорят о том, что в течение нескольких лет удастся ликвидировать кредитную задолженность и вернуть вложенные средства.

Отметим, что между "Азерэнержи" и итальянской Ansaldo сразу после Второй карабахской войны были подписаны контракты. Успешное партнерство компаний определило и успех проекта новой ТЭС в Мингячевире.

На церемонии открытия ТЭС "8 ноября" приняли участие и выступили министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо, главный исполнительный директор итальянской компании Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри, председатель правления китайской компании Dongfang Чэнь Цян, директор оператора по производству электроэнергии ОАО "АзерЭнержи" Узеир Юсифов.

Глава Азербайджана сделал очень правильный ход, пригласив зарубежных гостей ознакомиться с местом падения армянской ракеты, выпущенной ВС Армении во время освободительной Отечественной войны 2020 года.

Напомним, что 4 октября 2020 года в 23.00 был нанесен ракетный удар по городу Мингячевир и расположенной здесь энергетической инфраструктуре. По ТЭС "Азербайджан" был применен удар из ракетно системы залпового огня "Смерч". Эти ракеты обладают большой разрушительной силой, но в результате превентивных мер соответствующих систем обороны ракеты были обезврежены, что позволило предотвратить разрыв снаряда. Ракета воткнулась в землю между 6-м и 7-м энергоблоками, и ее изображения обошли СМИ и соцсети всего мира. 11 октября удар повторился, на этот раз боеприпас упал вблизи Центра управления. Планы по разрушению Мингячевирской ГЭС, Мингячевирскому водохранилищу и ТЭС "Азербайджан" строились в Армении задолго до Второй карабахской войны. Но агрессору не повезло вывести из строя основной узел энергопитания страны.

Ввод в эксплуатацию станции "8 Ноября" обеспечит достижение многих целей, сказал в своем выступлении глава государства. Повысится эффективность нашей энергосистемы, возрастут наш потенциал и генерирующие мощности, в то же время резко сократится потребление условного топлива, что позволит нам экономить природный газ.

"То есть здесь достигается несколько целей, и, конечно, в основе всей этой работы лежит наша продуманная политика. Потому что мы по каждому направлению работаем на основе продуманной политики и программ", - заявил азербайджанский лидер.

Никто не сможет опровергнуть тот факт, что Азербайджан, действительно, действует по всем направлениям на основе продуманных, взвешенных и рассчитанных на перспективу шагов. В этом секрет его успеха и уникальность политики Президента Ильхама Алиева.