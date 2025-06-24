https://news.day.az/officialchronicle/1763032.html Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана Мингячевир, как энергетический центр, имеет богатую историю, и сформированный здесь мощный кадровый потенциал, конечно же, позволяет нам и сегодня добиваться успехов.
Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана
Мингячевир, как энергетический центр, имеет богатую историю, и сформированный здесь мощный кадровый потенциал, конечно же, позволяет нам и сегодня добиваться успехов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.
"За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана. В различных уголках нашей страны построены новые электростанции. В то же время в Мингячевире также проведены работы по реконструкции", - подчеркнул глава государства.
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