В некоторых районах Баку временно не будет газа
В некоторых районах Баку будет приостановлена подача газа.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщила компания "Азеригаз".
Сообщается, что 25 июня с 10:00 в Хатаинском районе на проспекте Ходжалы, в связи с переносом газопровода, а также в Наримановском районе на улице А. Ализаде из-за проведения ремонтно-монтажных работ будет временно прекращена подача газа.
Кроме того, с 13:00 газоснабжение будет приостановлено в поселке Сахиль Гарадагского района, в связи с подключением одного из жилых домов к системе газоснабжения.
На время проведения работ временные перебои с подачей газа ожидаются по следующим адресам: в Хатаинском районе на улицах А. Исмаилова и М. Мехдизаде; В Гарадагском районе на улицах Ш. Асгарова, М. Сеидова, А. Гюльбабаева, Э. Гулиева;
В Наримановском районе на улицах Табриз, А. Демирчизаде, Дж. Зейналова, Ф. Асадова, Я. Бакуи и К. Рагимова.
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