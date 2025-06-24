В некоторых районах Баку временно не будет газа

В некоторых районах Баку будет приостановлена подача газа.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщила компания "Азеригаз".

Сообщается, что 25 июня с 10:00 в Хатаинском районе на проспекте Ходжалы, в связи с переносом газопровода, а также в Наримановском районе на улице А. Ализаде из-за проведения ремонтно-монтажных работ будет временно прекращена подача газа.

Кроме того, с 13:00 газоснабжение будет приостановлено в поселке Сахиль Гарадагского района, в связи с подключением одного из жилых домов к системе газоснабжения.

На время проведения работ временные перебои с подачей газа ожидаются по следующим адресам: в Хатаинском районе на улицах А. Исмаилова и М. Мехдизаде; В Гарадагском районе на улицах Ш. Асгарова, М. Сеидова, А. Гюльбабаева, Э. Гулиева;

В Наримановском районе на улицах Табриз, А. Демирчизаде, Дж. Зейналова, Ф. Асадова, Я. Бакуи и К. Рагимова.