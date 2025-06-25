Азербайджан значительно увеличил инвестиции в Китай

В первом квартале текущего года объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных Испанией в экономику Азербайджана, составил 7,437 миллиона ​​долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года инвестиции из страны в экономику Азербайджана выросли на 4,204 миллиона долларов США или в 2,3 раза.

В отчетном году доля инвестиций из Китая в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,5 процента.

В свою очередь, Азербайджан в первом квартале 2025 года инвестировал в экономику Китая 5,280 миллиона долларов США, что на 5,193 миллиона долларов США или в 60,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Китай в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 1,7 процента.

Следует отметить, что в 2024 году объем прямых иностранных инвестиций из Испании в Азербайджан составил 3,233 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну составил 87 тысяч долларов США.

Следует отметить, что в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 1,519 миллиарда долларов США. Это на 10,456 миллиона долларов США или 0,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику за отчетный год, составил 315,116 миллиона долларов США, что на 15,335 миллиона долларов США или 4,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года.