Суд по делу Мартина Риана и Азада Мамедли продолжился в Баку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджана в отношении Мартина Риана и Азада Мамедли, обвиняемых в шпионаже в пользу Франции.

Как сообщает во вторник Day.Az, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова обвиняемый Мартин Риан попросил слово, чтобы высказать свое отношение к показаниям Азада Мамедли, данным на предыдущем заседании.

"Он сказал, что я якобы познакомил некоторых граждан Азербайджана с представителями французской разведки. Но это не соответствует действительности. В ходе следствия я назвал имена всех лиц. Сотрудником французского посольства, который имел хорошие отношения с этими лицами, был З.М., который лично встречался с этими людьми. Я сообщил все, что мне было известно в ходе следствия", - заявил М.Риан назвав показания А.Мамедли необоснованными.

"Позже я узнал, что Фредерик Девос служит французской разведке, связан с ними и представляет опасность. Узнав об этом, я сообщил У.А., что Фредерик Девос - опасный человек и работает на французскую разведку. Впоследствии У.А. рассказал мне, что другой французский разведчик, пришедший после Девоса, Лоран Герар, предложил ему сотрудничество, но он отказался", - сказал М.Риан, отметив, что есть еще один фигурант дела У.А.

В ответ Азад Мамедли заявил, что Риан лжет, и может представить доказательства.

"Мартин Риан дает ложные показания. Мне нужно немного времени, чтобы собрать факты и сообщить об этом в суд, чтобы доказать его ложь. Мартин познакомил некоторых граждан Азербайджана и одного иностранца с представителями французской разведки. Мартин собирал у них информацию о некоторых лицах и передавал ее французским спецслужбам под предлогом преподавания французского языка и проведения уроков шахмат", - отметил А.Мамедли.

Затем были оглашены показания, данные обвиняемым Мартином Рианом на этапе предварительного следствия.

Стало известно, что Мартин Риан во время учебы на факультете международных отношений во Франции познакомился с Р.М., Ф.Х., Э.А. и Э.С.

Через некоторое время он приехал в Азербайджан по приглашению Э.С. и, пробыв здесь десять дней, вернулся во Францию. Позже Мартин Риан дважды приезжал в Баку по приглашению Р.М., каждый раз оставаясь на три недели, после чего вновь возвращался на родину.

Накануне встречи он вместе с Р.М. посетил посольство Франции и познакомил его с сотрудниками.

В декабре 2019 года он в четвертый раз посетил Азербайджан, но после недолгого пребывания вернулся во Францию, где пробыл недолго, а затем снова вернулся в Азербайджан. Позже у него установились контакты с Фредериком Девосом.

Мартин Риан заявил, что сначала не знал о том, что Фредерик Девос работает в спецслужбах Франции, однако позже по его вопросам заподозрил это. В основном Девос задавал вопросы, касающиеся энергетики, нефти и газа, связей с соседними странами и военного сотрудничества.

Во время 44-дневной Отечественной войны он задавал вопросы, касающиеся вооружений Азербайджана и азербайджано-турецких отношений. После ухода Фредерика его сменил Лерон Лёди, который задавал вопросы аналогичного характера.

Судебный процесс продолжится 21 июля.

Отметим, что обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года. Служба госбезопасности выдвинула против генерального директора ООО "Merkorama" Мартина Риана обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно обвинению, Мартин Риан был завербован сотрудниками Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции и привлекался к тайному сотрудничеству в качестве агента-шпиона. Позднее эти сотрудники были объявлены персонами нон-грата и выдворены из страны. В рамках этого уголовного дела обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР было предъявлено также гражданину Азербайджанской Республики Азаду Мамедли.