https://news.day.az/politics/1763142.html Азербайджан стал председателем Бюро Комитета программы ООН по охране окружающей среды 24 июня 2025 года в рамках Комитета постоянных представителей программы ООН по окружающей среде (Committee of the permanent Representatives - UNEP CPR) Азербайджан впервые был избран председателем бюро UNEP CPR, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана. Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Азербайджан стал председателем Бюро Комитета программы ООН по охране окружающей среды
24 июня 2025 года в рамках Комитета постоянных представителей программы ООН по окружающей среде (Committee of the permanent Representatives - UNEP CPR) Азербайджан впервые был избран председателем бюро UNEP CPR, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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