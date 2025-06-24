Азербайджан стал председателем Бюро Комитета программы ООН по охране окружающей среды

24 июня 2025 года в рамках Комитета постоянных представителей программы ООН по окружающей среде (Committee of the permanent Representatives - UNEP CPR) Азербайджан впервые был избран председателем бюро UNEP CPR, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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