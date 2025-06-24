https://news.day.az/world/1763002.html В Турции произошло землетрясение В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмолгический центр. Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 82 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине семи километров.
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмолгический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 82 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине семи километров.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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