В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмолгический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 82 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине семи километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. 