В Минобороны Азербайджана состоялась встреча с представителями СМИ и НПО

По инициативе министерства обороны в Музее военной истории Азербайджана было проведено мероприятие с участием военнослужащих, ряда представителей средств массовой информации и неправительственных организаций (НПО), а также экспертов.

Как сообщили Day.Az в минобороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

"На мероприятии были обнародованы обобщающие отчётные данные о работе, проделанной в Министерстве обороны за первую половину 2025 года. Затем, в соответствии с требованиями Коммуникационной стратегии Министерства обороны, утверждённой соответствующим решением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, были доведены до внимания реализованные в первом полугодии мероприятия. Отмечалось, что стратегическая коммуникация, как составная часть проводимых реформ в сфере армейского строительства, развивается в соответствии с требованиями времени и современными новшествами.

Затем участникам мероприятия была представлена обширная информация по таким темам, как "Работа с государственными структурами и НПО", "Защита государственной тайны в медиа-пространстве", "Работа с обращениями граждан" и т.д. На мероприятии также было рассказано о работе, проводимой в Азербайджанской Армии в области военного образования, а также о специальных военно-учебных заведениях, подведомственных Национальному университету обороны, и правилах приема.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями, были заслушаны предложения, даны ответы на интересующие гостей вопросы",- отмечается в сообщении ведомства.