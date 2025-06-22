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Теракт в Дамаске: есть погибшие и раненые - ВИДЕО

В церкви Святого Павла, расположенной в восточной части Дамаска, произошёл взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал "Sham TV". Согласно информации, в результате взрыва несколько человек получили ранения. Взрывное устройство, ставшее причиной инцидента, привёл в действие террорист-камикадзе.