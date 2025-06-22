Теракт в Дамаске: есть погибшие и раненые

В церкви Святого Павла, расположенной в восточной части Дамаска, произошёл взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал "Sham TV".

Согласно информации, более 15 человек погибли и 22 получили тяжелые ранения.

Взрывное устройство привёл в действие террорист-камикадзе.