https://news.day.az/world/1762656.html Теракт в Дамаске: есть погибшие и раненые - ВИДЕО В церкви Святого Павла, расположенной в восточной части Дамаска, произошёл взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал "Sham TV". Согласно информации, в результате взрыва несколько человек получили ранения. Взрывное устройство, ставшее причиной инцидента, привёл в действие террорист-камикадзе.
Теракт в Дамаске: есть погибшие и раненые - ВИДЕО
В церкви Святого Павла, расположенной в восточной части Дамаска, произошёл взрыв.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал "Sham TV".
Согласно информации, более 15 человек погибли и 22 получили тяжелые ранения.
Взрывное устройство привёл в действие террорист-камикадзе.
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