Красный Полумесяц оценил уровень радиации в Иране после ударов США

В результате авиаударов США по ядерным объектам Ирана, осуществлённых минувшей ночью, радиационный фон зафиксирован не был.

Об этом Day.Az сообщил председатель Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхусейн Куливанд.

По его словам, на данный момент известно, что никаких утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

Куливанд подчеркнул, что не наблюдается никакой тревожной ситуации, связанной с распространением радиоактивных материалов за пределы объектов.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.