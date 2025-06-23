День рождения народной поэтессы Нигяр Рафибейли

Нигяр Рафибейли вошла в азербайджанскую поэзию как талантливый поэт, мастер стихотворного слова. Воспевание в своеобразном стиле привязанности к Родине, духовного величия человека и неповторимых природных красот родного края составляли идейно-художественный лейтмотив ее творчества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, прошло 112 лет со дня рождения народной поэтессы Нигяр Рафибейли.

Представительница династии, которая боролась за независимость Азербайджана, Нигяр Рафибейли хоть и жила под давлением весьма противоречивой советской идеологии, но с молодости самоутвердилась как поэтесса и, освоив богатые традиции азербайджанской и мировой литературы, создала свои бесценные произведения. Творчество Н.Рафибейли наряду с творчеством Дж.Джаббарлы, Г.Джавида, Р.Рзы, С.Вургуна, С.Рустама, С.Рагимова, М.Ибрагимова, И.Эфендиева и других, является живой художественной летописью минувшего столетия.

Нигяр Рафибейли родилась 23 июня 1913 года в семье хирурга Худадата Рафибейли, занимавшего должность губернатора Гянджинской губернии в годы Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920). Он оказался в числе азербайджанских политических деятелей, массово казненных большевиками в июне 1920 года на острове Наргин.

Окончив среднюю школу в родной Гяндже, Нигяр Рафибейли поступила в Бакинский педагогический техникум. В 1928 году в журнале "Дан улдузу" было опубликовано ее первое стихотворение "Чадра". В 1931 году она устроилась переводчицей в отдел художественной литературы издательства "Азернешр", затем продолжила обучение в Московском педагогическом институте. Тем временем в Баку был издан ее первый сборник стихотворений (1934).

По возвращении из Москвы Нигяр Рафибейли стала работать в качестве редактора отдела художественной литературы в издательстве "Ушагнешр". С 1940 года до конца жизни Рафибейли писала стихотворения и переводила на азербайджанский язык произведения поэтов и писателей народов СССР. За творческие заслуги была награждена орденом "Слава".

Именем Рафибейли названа одна из центральных улиц Баку.

Нигяр Рафибейли скончалась в 1981 году в Баку, похоронена на II Аллее почетного захоронения.