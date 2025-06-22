Совбез ООН экстренно собирается

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за атаки США на ядерные объекты Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил дипломат всемирной организации.

Проведение заседания подтвердило и постпредство России при ООН. Оно состоится 22 июня в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по бакинскому времени). Запрос на экстренное заседание подал Иран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивал, что глубоко встревожен ударами по Ирану. Он назвал случившееся опасной эскалацией и отметил, что американская атака угрожает всему миру. "В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед - это дипломатия. Единственная надежда - это мир", - сказал он.