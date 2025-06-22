Гутерриш высказался об ударах США по ядерным объектам Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал удары США по ядерным объектам Ирана.

Как передает Day.Az, его слова приводят российские СМИ.

Гутерриш отреагировал на удары США по Ирану и подчеркнул, что глубоко встревожен произошедшим. Он назвал случившееся опасной эскалацией и отметил, что американская атака угрожает всему миру.

"В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед - это дипломатия. Единственная надежда - это мир", - сказал он.

Генсек ООН предупредил, что конфликт может выйти из-под контроля, что грозит "катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира".

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ударил по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что "полный комплект бомб" сбросили на Фордо, который американский лидер назвал "основным объектом" операции.