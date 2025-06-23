В сеть утекли миллиарды паролей

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выступила с экстренным предупреждением: в сети незаконно распространяется база данных, содержащая около 16 миллиардов пар логинов и паролей - это одна из крупнейших киберутечек за все время существования интернета.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, речь идет о компрометации данных пользователей крупнейших мировых платформ - Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram, а также множества социальных сетей, VPN-сервисов и даже государственных структур. Большая часть данных оказалась в открытом доступе впервые и была собрана через вредоносные программы-"инфостилеры" (infostealer).

Это масштабное хищение информации вызывает серьезную тревогу в киберпространстве. Угрозы касаются не только пользователей за рубежом, но и жителей Азербайджана, чьи учетные данные также могли попасть в утечку.

Государственная служба настоятельно рекомендует быть максимально осторожными в интернете, использовать надежные антивирусные программы, не переходить по сомнительным ссылкам, сообщать о фишинговых сайтах и подозрительных доменах на платформу blacklist.gov.az.

Ранее сообщалось, что в сеть утекли более 89 миллионов Steam-аккаунтов.