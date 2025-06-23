В Москве накрыли преступную сеть по вывозу алмазов в Армению

По информации Центра общественных связей ФСБ и официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, в Москве были задержаны и арестованы четверо участников преступной группы, организовавшей хищения алмазов из компании "Алроса" с последующей контрабандной отправкой в Армению.

По данным следствия, при попытке присвоить очередную партию алмазов на сумму более 1,7 миллиона рублей были задержаны сотрудница "Алросы" Валентина Матющенкова, её сын Алексей Матющенков, а также Армен Петросян и Арман Саакян, отвечавшие за нелегальный вывоз драгоценных камней. Суд по ходатайству следствия отправил всех фигурантов под стражу.

Таким образом, как сообщили ТАСС в ФСБ, была ликвидирована устойчивая группа, которая на протяжении длительного времени занималась кражами с целью незаконного оборота и контрабанды в Армению высококачественного алмазного сырья из активов "Алросы".

Установлено, что за организацией схемы стояли граждане Армении - братья Багикян, объявленные в международный розыск за контрабанду алмазов. Согласно информации ЦОС, похищенное сырьё направлялось в армянскую компанию ООО "АДМ Даймонд", конечным владельцем которой является депутат армянского парламента и предприниматель Сукиасян Х. А.

При обысках у задержанных было изъято около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, предназначенного для замены драгоценных камней на менее ценные аналоги, а также крупные суммы наличных денег и элитные ювелирные изделия.

Следствие установило, что с сентября 2024 года по январь 2025 года обвиняемые регулярно совершали хищения в интересах транснациональной преступной цепочки, контролируемой из Армении. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и части 5 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных и полудрагоценных камней).

Всё это лишь подтверждает, что армянская криминальная сеть не только глубоко пустила корни в российской экономике, но и действует с поразительной наглостью и организованностью. За фасадом диаспорских структур всё чаще обнаруживаются тщательно выстроенные преступные каналы, целью которых является обогащение за счёт российских ресурсов и вывоз прибыли за пределы страны.