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США хотят сместить власть в Иране? - ответ Рубио

Соединенные Штаты не работают над тем, чтобы добиться смены действующей власти в Иране. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Это определенно не та цель, над которой мы работаем", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.