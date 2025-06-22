США хотят сместить власть в Иране?

Соединенные Штаты не работают над тем, чтобы добиться смены действующей власти в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Это определенно не та цель, над которой мы работаем", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.