https://news.day.az/world/1762648.html США хотят сместить власть в Иране? - ответ Рубио Соединенные Штаты не работают над тем, чтобы добиться смены действующей власти в Иране. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Это определенно не та цель, над которой мы работаем", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.
США хотят сместить власть в Иране? - ответ Рубио
Соединенные Штаты не работают над тем, чтобы добиться смены действующей власти в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Это определенно не та цель, над которой мы работаем", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.
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