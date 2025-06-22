Израиль уничтожил еще 2 иранских самолета

Силы ВВС Израиля нанесли удар по двум истребителям F-5 иранской армии на аэродроме Дезфуль в Иране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ЦАХАЛ.

Кроме того, в ходе ударов, проведённых ранее сегодня утром, были уничтожены восемь пусковых установок, из них шесть - готовые к немедленному запуску по территории Израиля.

Минувшей ночью около 20 истребителей ВВС Израиля атаковали десятки военных объектов в центральном Иране, при этом удары были нанесены на основе точной разведывательной информации, предоставленной Управлением военной разведки.

Среди атакованных целей - военный объект с компонентами для производства взрывчатки, склады и производственные площадки вооружения, а также иранские системы ПВО.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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