Израиль продолжит операцию в Иране до достижения целей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против иранской ядерной программы до выполнения поставленных перед военными целей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель израильской армии Эфи Дефрин.

"Мы работаем с четкой целью устранить экзистенциальную угрозу Государству Израиль. У нас есть план и цели, и мы постоянно работаем над достижением этих целей. Мы продолжим действовать, пока цели не будут достигнуты", - сказал он.

Дефрин повторил заявление главы израильского Генштаба Эяля Замира о том, что Израиль "готовится к продолжительной кампании".

"Мы должны подготовиться к этому и быть готовыми к любому развитию событий", - сказал он.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.