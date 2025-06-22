https://news.day.az/world/1762591.html Повреждения ядерного объекта в Иране сняли из космоса Последствия удара Военно-воздушных сил (ВВС) США по ядерному объекту Фордо в Иране сняли из космоса. Как передает Day.Az, спутниковые снимки публикует агентство Associated Press (AP). Уточняется, что в результате атаки американских бомбардировщиков повреждения получили входы в подземный ядерный объект.
Повреждения ядерного объекта в Иране сняли из космоса
Последствия удара Военно-воздушных сил (ВВС) США по ядерному объекту Фордо в Иране сняли из космоса.
Как передает Day.Az, спутниковые снимки публикует агентство Associated Press (AP).
Уточняется, что в результате атаки американских бомбардировщиков повреждения получили входы в подземный ядерный объект. На фото также видны повреждения горы, под которой находится объект.
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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