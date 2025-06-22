В Токио не дали прямого ответа на вопрос о поддержке ударов по Ирану

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ушел от прямого ответа на вопрос журналистов, поддерживает ли японское правительство удары США по ядерным объекта Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Считаем самым важным, чтобы ситуация успокоилась. В то же время считаем, что развитие ядерной программы Ирана должно быть остановлено", - отметил он, отвечая на вопрос, "поддерживает ли правительство Японии удары США по ядерным объектам Ирана".

Исиба также подчеркнул, что Япония продолжит внимательно следить за развитием ситуации, в том числе за положением дел на нефтяном рынке, от которого зависит японская энергетическая безопасность.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.