Азербайджан готов участвовать в восстановлении Сирии

Азербайджан готов принять участие в процессе восстановления Сирии.

Как передаёт Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и по делам сирийцев за рубежом Временного правительства Сирии Асадом Хасаном Аш-Шибани в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что возобновление деятельности посольства Азербайджана в Дамаске после длительного перерыва стало началом нового этапа в двусторонних отношениях. Он подчеркнул важность развития политического диалога, а также расширения экономического и гуманитарного сотрудничества с Сирией.

Как сообщается, Азербайджан выразил поддержку установлению стабильности и устойчивого мира в Сирии. В этом контексте была подчеркнута готовность Баку участвовать в восстановлении страны, а также продолжать оказание гуманитарной помощи.