https://news.day.az/society/1762231.html Иностранные дипломаты прибыли в Шушу - ФОТО Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, прибыли в город Шуша в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах.
Иностранные дипломаты прибыли в Шушу - ФОТО
Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, прибыли в город Шуша в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, иностранные дипломаты ознакомятся с жемчужиной Карабаха, символом истории и культуры Азербайджана - городом Шуша, с проводимыми здесь восстановительно-строительными работами.
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