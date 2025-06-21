Иностранные дипломаты прибыли в Шушу

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, прибыли в город Шуша в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, иностранные дипломаты ознакомятся с жемчужиной Карабаха, символом истории и культуры Азербайджана - городом Шуша, с проводимыми здесь восстановительно-строительными работами.

Новость обновляется