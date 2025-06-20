https://news.day.az/world/1762184.html Землетрясение в Иране На севере Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от города Семнан, население которого составляет около 124 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение в Иране
На севере Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от города Семнан, население которого составляет около 124 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Ситуация на месте продолжается изучаться соответствующими службами.
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