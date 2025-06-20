Землетрясение в Иране

На севере Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от города Семнан, население которого составляет около 124 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Ситуация на месте продолжается изучаться соответствующими службами.