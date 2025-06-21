В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация том, как посол Франции в Азербайджане все-таки посетила Шушу.

Day.Az представляет публикацию:

В Карабахе сейчас находятся дипломаты и представители дипкорпуса из десятков стран.

И угадайте, кто среди них? Посол Франции в Баку Анн Буайон!

В интервью журналистам она прямо в восторге от города. Далее - цитата:

"Это мой первый визит в Шушу, и я очень рада быть здесь - это настоящая возможность открыть для себя этот город. Как я уже говорила ранее, Шуша занимает особое место в сердцах азербайджанского народа, поскольку она сыграла очень важную роль в культурной жизни Азербайджана".

Буайон отметила, что находится под впечатлением от проделанной работы в Шуше и от того факта, что важнейшие культурные объекты и учреждения - символы азербайджанской культуры - возвращаются к жизни и становятся доступными для посетителей.

Понравилось? Ну, мы рады. В искренность Буайон верится, правда, с трудом.

Один вопрос только: а чего тогда выпендривалась? Аж с 2020-го года.