https://news.day.az/world/1762349.html

Израиль атаковал Шираз

Израильская авиация атаковала военный центр, расположенный в иранском городе Шираз. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ISNA. По его сведениям, на территории военного объекта после удара возник пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Другие подробности не приводятся.