https://news.day.az/world/1762228.html В Турции произошло землетрясение В Турции произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az. Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,5 находился в селе Ладик в Самсуне. Землетрясение было зафиксировано в 06:50 по местному времени на глубине 19,43 километра.
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение.
Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,5 находился в селе Ладик в Самсуне. Землетрясение было зафиксировано в 06:50 по местному времени на глубине 19,43 километра.
Информации о разрушениях нет.
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