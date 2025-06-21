В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение.

Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,5 находился в селе Ладик в Самсуне. Землетрясение было зафиксировано в 06:50 по местному времени на глубине 19,43 километра.

Информации о разрушениях нет.