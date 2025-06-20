Австралия поблагодарила Азербайджан

Австралия выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку своим гражданам.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Отмечается, что министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым проинформировала о планах эвакуации граждан своей страны из Ирана и выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку.

Ранее мы сообщали, что Австралия будет оказывать консульские услуги в Азербайджане.