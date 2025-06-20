https://news.day.az/politics/1761972.html Австралия поблагодарила Азербайджан Австралия выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку своим гражданам. Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.
Австралия поблагодарила Азербайджан
Австралия выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку своим гражданам.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.
Отмечается, что министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым проинформировала о планах эвакуации граждан своей страны из Ирана и выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку.
Ранее мы сообщали, что Австралия будет оказывать консульские услуги в Азербайджане.
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