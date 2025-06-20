Назван объем товарооборота между Ферганской областью и Азербайджаном за январь–май

Внешнеторговый оборот Ферганской области Узбекистана с Азербайджаном за последние пять месяцев составил 3,3 миллиона долларов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель хокима Ферганской области Нуриддин Мамажонов в ходе III межрегионального форума Азербайджан - Узбекистан в Баку.

"Внешнеторговый оборот Ферганской области с Азербайджаном за последние пять месяцев составил 3,3 миллиона долларов. Конечно, на фоне общего объёма нашей внешней торговли эта сумма невелика, однако, несмотря на это, у нас имеется значительный потенциал для расширения сотрудничества",- сказал он.

По его словам, благодаря политике правительств Узбекистана и Азербайджана, за последние 3-4 года удалось наладить активное сотрудничество с азербайджанскими предпринимателями и партнёрами в сфере торговли и инвестиций.

"Основным направлением нашего взаимодействия с азербайджанскими партнёрами является переработка сельскохозяйственной продукции с последующим экспортом на европейские рынки", - сказал Мамажонов.

По его словам, на сегодняшний день в Ферганской области функционируют 11 совместных предприятий с азербайджанскими партнёрами, из которых восемь - это совместные предприятия, а три реализуются за счёт азербайджанского капитала.