SOCAR рассматривает участие в разведке ресурсов Каракалпакского блока

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR изучает возможности совместного проведения геологоразведочных работ в Каракалпакском инвестиционном блоке Узбекистана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе III межрегионального форума Азербайджан - Узбекистан в Баку.

"SOCAR и Узбекнефтегаз имеют достаточно широкое партнерство и взаимодействие, и сейчас мы находимся на этапе вхождения SOCAR совместно с Узбекнефтегазом в разработку одного из перспективных месторождений нефтегаза в Узбекистане и рассчитываем, что в ближайшее время начнутся полномасштабные работы, связанные с этим месторождением", - сказал он.

Также министр отметил, что особое значение имеет кооперация на освобождённых территориях Азербайджана - в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

"Здесь созданы привлекательные условия для инвесторов: налоговые льготы, полное подключение к инфраструктуре и преференции по социальным отчислениям", - сказал М.Джаббаров.