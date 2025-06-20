Зрелищное пробуждение гавайского вулкана восхитило множество туристов

Тысячи туристов съезжаются на Гавайи, чтобы полюбоваться вулканом Килауэа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На этом видео как раз хорошо видно, насколько это зрелищно.

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