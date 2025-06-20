https://news.day.az/tourism/1762013.html Зрелищное пробуждение гавайского вулкана восхитило множество туристов - ВИДЕО Тысячи туристов съезжаются на Гавайи, чтобы полюбоваться вулканом Килауэа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На этом видео как раз хорошо видно, насколько это зрелищно. Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Эрик" ударил по Мексике.
Зрелищное пробуждение гавайского вулкана восхитило множество туристов - ВИДЕО
Тысячи туристов съезжаются на Гавайи, чтобы полюбоваться вулканом Килауэа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На этом видео как раз хорошо видно, насколько это зрелищно.
Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Эрик" ударил по Мексике.
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