https://news.day.az/world/1761862.html Мощный ураган «Эрик» ударил по Мексике - ВИДЕО Огромная волна, вызванная ураганом Эрик (категория 4), разрушила известный памятник "Парусник", расположенный на главном пляже мексиканского Пуэрто-Эскондидо, штат Оахака. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали о сильном наводнении в Китае.
Мощный ураган «Эрик» ударил по Мексике - ВИДЕО
Огромная волна, вызванная ураганом Эрик (категория 4), разрушила известный памятник "Парусник", расположенный на главном пляже мексиканского Пуэрто-Эскондидо, штат Оахака.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали о сильном наводнении в Китае.
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