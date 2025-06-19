Мощный ураган «Эрик» ударил по Мексике

Огромная волна, вызванная ураганом Эрик (категория 4), разрушила известный памятник "Парусник", расположенный на главном пляже мексиканского Пуэрто-Эскондидо, штат Оахака.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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