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Сильное наводнение в Китае - ВИДЕО

Сильное наводнение в уезде Хуайцзи провинции Гуандун после того, как река Суйцзян вышла из берегов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Около 30 000 человек были эвакуированы, есть пропавшие без вести, также сообщается о серьёзном экономическом ущербе.