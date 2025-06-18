https://news.day.az/world/1761577.html Сильное наводнение в Китае - ВИДЕО Сильное наводнение в уезде Хуайцзи провинции Гуандун после того, как река Суйцзян вышла из берегов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Около 30 000 человек были эвакуированы, есть пропавшие без вести, также сообщается о серьёзном экономическом ущербе.
Сильное наводнение в Китае - ВИДЕО
Сильное наводнение в уезде Хуайцзи провинции Гуандун после того, как река Суйцзян вышла из берегов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Около 30 000 человек были эвакуированы, есть пропавшие без вести, также сообщается о серьёзном экономическом ущербе.
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