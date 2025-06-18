Сильное наводнение в Китае

Сильное наводнение в уезде Хуайцзи провинции Гуандун после того, как река Суйцзян вышла из берегов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Около 30 000 человек были эвакуированы, есть пропавшие без вести, также сообщается о серьёзном экономическом ущербе.