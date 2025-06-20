https://news.day.az/politics/1762123.html Азербайджан и Китай наладят механизм правовой помощи по уголовным делам В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".
Азербайджан и Китай наладят механизм правовой помощи по уголовным делам
В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".
Законопроект был включен в повестку дня состоявшегося сегодня онлайн-заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Day.Az.
На заседании комитета был вынесен на обсуждение и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса законопроект об утверждении "Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".
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