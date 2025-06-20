Известные бойцы ММА встретились в Баку с болельщиками

Известные бойцы ММА Мераб Двалишвили и Белал Мухаммад, прибывшие в Баку на турнир Ultimate Fighting Championship (UFC) в Азербайджане, встретились с болельщиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бойцы из Грузии и США ответили на вопросы фанатов на встрече, состоявшейся в Baku Crystal Hall.

Отметим, что UFC Fight Night состоится 21 июня.