https://news.day.az/sport/1762106.html Известные бойцы ММА встретились в Баку с болельщиками Известные бойцы ММА Мераб Двалишвили и Белал Мухаммад, прибывшие в Баку на турнир Ultimate Fighting Championship (UFC) в Азербайджане, встретились с болельщиками. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бойцы из Грузии и США ответили на вопросы фанатов на встрече, состоявшейся в Baku Crystal Hall.
Известные бойцы ММА встретились в Баку с болельщиками
Известные бойцы ММА Мераб Двалишвили и Белал Мухаммад, прибывшие в Баку на турнир Ultimate Fighting Championship (UFC) в Азербайджане, встретились с болельщиками.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бойцы из Грузии и США ответили на вопросы фанатов на встрече, состоявшейся в Baku Crystal Hall.
Отметим, что UFC Fight Night состоится 21 июня.
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